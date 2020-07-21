快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股衝向12,682天花板？ 法人看台股：「沒有最高、只有更高」

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
台股今日大漲，創下30年新高，號子裡的投資人邊看大盤走勢邊用午餐。記者杜建重／攝影
台股今日大漲，創下30年新高，號子裡的投資人邊看大盤走勢邊用午餐。記者杜建重／攝影

台股今（21）日在美股創新高及台積電再創天價帶動下，盤中指數12,450點，正式衝破台股史上最高收盤價12,424點，接下來就要衝史上盤中最高價12,682點。法人指出，與30年前的台股不同，今年台股走的是國際行情，且由電子股領軍，短線在資金行情拉抬下，台股「沒有最高、只有更高」。

台股即將改寫史上新高，第一投信董事長陳奕光表示，若與30年前台股資金以內資為主，主流拉抬族群是傳產股來看，這次台股改寫新高的情況有很大不同，在資金方面，目前走的是國際行情而非內資，而領軍改寫新高的電子股，而不是傳產股，從近期熱錢大舉進行台股來看，「錢停不下來，」中美貿易戰效應之前打的是轉單題材，現在則進化成「去美化2.0」購併下游的趨勢接棒，如立訊的崛起，還有大陸科創板的本益比超高，對資金的吸引力，都是支撐台股這波強漲動力。

台股目前距離12,682點已不到300點，陳奕光分析除非遇上兩種情況，否則台股「沒有最高、只有更高」。

首先是新台幣出現貶值。目前新台幣的升值效應，是熱錢持續在台股的主因，讓台股更具吸引力。從外資訂單數據6月份創下6年來的單月新高，出口美、歐、陸的增幅皆逾兩成來看，目前出口業的表現也相當好。其次，若台股短線沒有出現爆量下殺，跌停家數超過百家的狀況，就不至於影響台股持續衝高的表現。

陳奕光指出，目前台股集中市場的走補漲行情，與今年櫃買指數已漲五、六成，集中市場的漲幅還遠遠落後，還有上漲空間。這波台積電帶著聯發科齊步大漲，而台積電目前炙手可熱，成為美日競相爭取設廠的主角，護國神山角色更加是台股裡重中之重的多頭指標。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股受惠國際寬鬆貨幣資金效應，資金去化要找地方去，加上美國總統大選效應，仍對攻高具支撐作用。

台積電目前有逾十家機構看好目標價可達400元，統一投顧董事長黎方國表示，從公司釋出產業訊息成功投出「三好球」來看，可望讓看空氣氛一掃出局。尤其台積電股價與加權指數連動程度高，預料在觀望買盤重新進場後，將是助攻台股向上的最大支柱。

台新投顧總經理黃文清也認為，台積電上修資本支出至160～170億美元，較去年成長逾一成，將有助於帶動台積電大聯盟業績表現，可望成為資金關注焦點。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電帶頭衝！大盤指數距12,682天花板 不到300點

外資賣超台股70億

台股大開資金派對 寫下六驚奇

三倍券概念股 新亮點

相關新聞

「護國神山」市值破10兆！台積電387元刷新天價

台積電（2330）今（21）日再創歷史天價，早盤以372.5元開出，上漲6.5元，股價開高走高，一度推升至387元，上漲...

12,357點！台股再創30年新高 一紅吃四黑

利多帶動，台股今（21）日再創30年新高，開盤半小時內，加權指數上漲近180點，指數最高來到12,357點，大盤日K線呈...

再創天價！台積電開高攻上374.5元 市值9.71兆元

台積電（2330）今（21）日再創歷史天價，早盤以372.5元開出，上漲6.5元，股價開高走高，一度推升至374.5元，...

台股衝向12,682天花板？ 法人看台股：「沒有最高、只有更高」

台股今（21）日在美股創新高及台積電再創天價帶動下，盤中指數12,450點，正式衝破台股史上最高收盤價12,424點，接...

台積電帶頭衝！大盤指數距12,682天花板 不到300點

台股今（21）日在美股那斯達克及費城半導體指數再創新高帶動下，權王台積電（2330）今盤中衝破380元，再創天價，激勵台...

聯發科盤中漲逾5% 躋台股市值「兆元」三巨頭

聯發科（2454）今（21）日盤中衝到637元，漲幅接近6%，也使得市值越過兆元，成為繼台積電與鴻海之後形成台股兆元市值...

立訊進逼！鴻海、緯創股價雙走跌 該逢低加碼還是趁早逃命？

上周五緯創（3231）宣布將中國昆山iPhone工廠賣給中國立訊集團，此舉被市場認定是步步進逼、挑戰鴻海在蘋果手機組裝領域的霸權，鴻海（2317）股價在今（20）日走跌1.36%，而緯創股價也走跌7.96%，投資人此時究竟該逢低加碼還是趁早逃命？

台積電股價衝上377.5元新高 市值挑戰10兆大關！

晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，早盤一度達新台幣377.5元，刷新歷史新高價，市值達9.78兆元。

買氣太強大！國泰高股息ETF 溢價壓不下還擴大！

買氣太強大！昨（20）日剛掛牌的國泰永續高股息ETF（00878），受到買盤強烈推升，加上今天台股飆漲，盤中漲幅擴大到近...

台積電登高一呼！台股大漲223點！收12,397點

台積電登高一呼，台股日K線呈現一紅吃四黑，突破整理平台，大盤強勢表態，今（21）日加權指數開高走高，再創30年新高，指數...

台積電神助攻！法人看好0050最快明衝百元關

台積電神助攻，元大台灣50（0050）將衝百元關！0050今（21）日填息後，跟隨「護國神山」台積電和台股攻高，盤中最高...

環球晶帶頭 矽晶圓轉強

近日美系外資法人看好矽晶圓大廠環球晶（6488）可望受惠半導體景氣優於預期，再加上美中科技戰導致斷鏈，環球晶市占可望擴大...

熱門新聞

買氣太強大！國泰高股息ETF 溢價壓不下還擴大！

再創天價！台積電開高攻上374.5元 市值9.71兆元

南電攻漲停 創近9年高點 法人估Q3業績衝高

申購破百組！國泰高股息ETF躍居第一大ESG ETF

17萬投資人兩頭賺！0050連三年7月開盤「秒」填息

國泰永續高股息ETF 寫5驚奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。