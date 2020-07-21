台股衝向12,682天花板？ 法人看台股：「沒有最高、只有更高」

台股今（21）日在美股創新高及台積電再創天價帶動下，盤中指數12,450點，正式衝破台股史上最高收盤價12,424點，接下來就要衝史上盤中最高價12,682點。法人指出，與30年前的台股不同，今年台股走的是國際行情，且由電子股領軍，短線在資金行情拉抬下，台股「沒有最高、只有更高」。

台股即將改寫史上新高，第一投信董事長陳奕光表示，若與30年前台股資金以內資為主，主流拉抬族群是傳產股來看，這次台股改寫新高的情況有很大不同，在資金方面，目前走的是國際行情而非內資，而領軍改寫新高的電子股，而不是傳產股，從近期熱錢大舉進行台股來看，「錢停不下來，」中美貿易戰效應之前打的是轉單題材，現在則進化成「去美化2.0」購併下游的趨勢接棒，如立訊的崛起，還有大陸科創板的本益比超高，對資金的吸引力，都是支撐台股這波強漲動力。

台股目前距離12,682點已不到300點，陳奕光分析除非遇上兩種情況，否則台股「沒有最高、只有更高」。

首先是新台幣出現貶值。目前新台幣的升值效應，是熱錢持續在台股的主因，讓台股更具吸引力。從外資訂單數據6月份創下6年來的單月新高，出口美、歐、陸的增幅皆逾兩成來看，目前出口業的表現也相當好。其次，若台股短線沒有出現爆量下殺，跌停家數超過百家的狀況，就不至於影響台股持續衝高的表現。

陳奕光指出，目前台股集中市場的走補漲行情，與今年櫃買指數已漲五、六成，集中市場的漲幅還遠遠落後，還有上漲空間。這波台積電帶著聯發科齊步大漲，而台積電目前炙手可熱，成為美日競相爭取設廠的主角，護國神山角色更加是台股裡重中之重的多頭指標。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股受惠國際寬鬆貨幣資金效應，資金去化要找地方去，加上美國總統大選效應，仍對攻高具支撐作用。

台積電目前有逾十家機構看好目標價可達400元，統一投顧董事長黎方國表示，從公司釋出產業訊息成功投出「三好球」來看，可望讓看空氣氛一掃出局。尤其台積電股價與加權指數連動程度高，預料在觀望買盤重新進場後，將是助攻台股向上的最大支柱。

台新投顧總經理黃文清也認為，台積電上修資本支出至160～170億美元，較去年成長逾一成，將有助於帶動台積電大聯盟業績表現，可望成為資金關注焦點。