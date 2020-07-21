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合一盤中大量換手 一度自跌停打開

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

合一（4743）在苦吞第7根跌停後，今（21）日早盤還是以跌停開出，出現第8根跌停，然而，合一陷入並沒有利空消息的無量跌停，股價跌破200元後，投資人逐漸恢復理性，9點30分時一度自跌停打開，股價還攻到平盤，成交量達1萬張換手量，市場專家認為，顯見合一股價跌破200元後，資金已開始搶進。

熟悉合一、中天（4128）人士指出，合一的新藥ON101的「臨床試驗報告」（CSR），並送衛福部食品藥物管理署（TFDA） 合一現在已進入開發的新哩程碑，希望投資人能理性看待公司的研發進度，今天盤中合一終於自跌停打開，出換手大量。

合一也希望投資人不要過於恐慌，希望投資人能多了解公司的營運，官網也會把每天投資人來電尋問的問題整理公布，目前公司授權、藥證申請進度均依台灣、國際法規執行，不論是FB825、ON101的臨床試驗數據以國際規範、最嚴謹的程序完成，期許下個里程碑來臨。

對於生技的走勢，已經開始恢復理性，今天許多個股持續反彈，生華科（6492）漲幅4%以上，高端（6547）、浩鼎（4174）股價都出現反彈，法人普遍認為，生技個股近期連日修正，有些股價已經跌回起漲點，這次的新冠疫情，也讓全球看到台灣防疫的成果，生技股漲多回檔修正很正常，隨著昨天及今天生技股開始止跌回穩，顯示修正有逐底情況。

生技股

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