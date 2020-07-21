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台股大漲激勵 力山強勢填息

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

電機廠力山（1515）今（21）日展現強勢填息氣勢，受惠於大盤大漲270點激勵，開盤不到一小時，就順利完成填息，僅用了6個交易日就完成。

力山今年配發3元現金股息，是公司掛牌以來股息最高的一年，也是連續3年創新高。上周14日除息時，受大盤震盪影響，填息時間拉長，不過今天在大盤翻紅走揚下，順勢完成填息。

力山今天強勢填息，也帶動股價順利收復5日線、10日線、月線及季線等中短期均線，後續能否挑戰近期高點87.9元，將是市場觀察焦點。

力山為美國健身新創公司 Peloton飛輪、跑步機供應商，今年首季受新冠肺炎疫情干擾，大陸出貨受影響，且市場需求轉趨保守，首季營收、獲利下滑，其中首季稅後純益（EPS）0.49元，遜於去年同期的0.62元。

不過，力山指出，第二季以來，受惠客戶需求回升，且居家防疫帶動健身需求，拉貨力道轉強，訂單能見度高。在健身機、電動工具機接兩大業務接單暢旺下，已看至今年底。

健身 股息

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