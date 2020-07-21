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台積電帶頭衝！大盤指數距12,682天花板 不到300點

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
台股今日大漲超過250點，再創30年新高，權王台積電股價突破385元，同創新高，是拉升台股最大功臣。記者杜建重／攝影
台股今日大漲超過250點，再創30年新高，權王台積電股價突破385元，同創新高，是拉升台股最大功臣。記者杜建重／攝影

台股今（21）日在美股那斯達克及費城半導體指數再創新高帶動下，權王台積電（2330）今盤中衝破380元，再創天價，激勵台股盤中大漲逾200點，達12,427點，雖然還未到歷史最高價12,682點，但已率先改寫當年的歷史收盤價12,424點，距離12,682點不到300點。

台股本周來到30年前歷史高檔，原本還在12,000點上盤整，惟今天的長紅，直接將指數拉近至1990年2月12日的盤中高點 12,682點，市場對台股創新高再度點燃希望。

台積電今天仍是拉抬台股大漲的主因，盤中大漲18元，貢獻台股指數就近200點，而台股盤中攻上12,427點，已率先打破歷史收盤價12.424點，法人認為，短線在台積電朝400元前進，以及資金行情帶動，能否衝破歷史高點12,682點只是時間問題。

台積電今盤中大漲至386元，不但再創新天價，市值也衝破十兆新高，成為台股史上首家十兆元俱樂部創始會員，對照市值第二的鴻海，突破十兆後，市值將是二、三名的十倍大，稱之為台股的護國神山非浪得虛名。

法人指出，台積電上季法說會釋出三大利多，第二季獲利創高、上修資本支出、第三季展望優於預期，加上台積ADR換算股價已逼近400元，看好成台股改寫歷史天價的最強發動機，大盤有機會脫離高檔整理格局，向上衝破天花板。

群益長安基金經理人王耀龍表示，外資今年1-6月累計賣超台股5,786億，6月單月開始轉為買超841億，回補台股只是開始而已，參考過去經驗，2011年外資賣超台股2,776億元，2012年回補台股1,442億，2018年賣超台股3,580億，2019年回補台股2,442億，外資平均回補52~68%，如果以今年賣超台股5,786億元來推估，假設回補台股50%，下半年外資回補力道將有2,893億，資金行情不可小覷。

王耀龍指出，在外資回補的推升之下，台股創了今年的新高，在資金行情的帶動之下，市場氣氛仍佳，類股呈現輪動輪漲的格局，不預設台股的高點，順勢而為。下半年電子業仍有旺季效應，後市將有高點可期。

台股指數 台積電

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