「護國神山」市值破10兆！台積電387元刷新天價

台積電（2330）今（21）日再創歷史天價，早盤以372.5元開出，上漲6.5元，股價開高走高，一度推升至387元，上漲21元，市值增至10兆350億元，正式突破10兆元。

台積電第2季財報數字出爐，單季合併營收3,107億元，稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元，稅後純益及每股盈餘雙創歷史新高；累計上半年營收 6,212.96 億元，年增 35.2%；稅後純益 2,378.09 億元，年增 85.6%；每股純益 9.17 元。

台積電預估今年第3季合併營收介於112~115億美元間（新台幣約3,304~3,392.5億元），可望續創新高，若以新台幣29.5 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%間；營業利益率預計介於39~41%間；預估全年資本支出160 ~170 億美元間。

台積電法說會報喜，第2季獲利創新高，第3季財測營收目標，全年美元營收預估年增逾2成，都將再創新高，另外，因應先進製程所需，今年資本支出上修至160~170億美元，同樣也是歷史新高；多家外資目標價喊上400元以上，最高上看500元。

昨日外資買超台積電2,320張，連二買，但投信則是賣超1,149張，自營商也是賣超844張，合計三大法人買超327張；台積電ADR周一收漲0.74%，以66.89美元作收，台積電今日跳空以372.5元開高後走高，持續刷新歷史新高價。