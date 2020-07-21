風電收入增加！永冠-KY營運點火 收復五日線

永冠-KY（1589）7月持續有風電客戶訂單挹注，7月營收看好，且第三季訂單滿載，三大法人連續三日買超，今（21）日盤中股價漲幅3.6%，成功收復五日線。

在風電訂單挹注下，永冠6月單月營收為7.22 億元，年增 13％，來到今年新高；自結稅前盈餘 1.25 億元，年增 92%；稅後純益 1.13 億元，年增 93%，每股純益 1.07 元。

永冠此前表示，在處在歷史高檔水準，且產能恢復正常，首季因新冠肺炎疫情的影響因素不再。7月來看，風電客戶訂單高檔不墜，加上注塑機、機械客戶需求持穩，出貨量有望優於6月。法人看好永冠7月營收有望續創今年新高紀錄。

今天風電概念股中，世紀鋼股價盤整許久後，近日短線也再度重新走揚，20日三大法人買超832張，融券餘額也小幅增加，今天盤中漲幅1.3%，收復五日線。世紀鋼今年風電合約收入大增，帶動營收翻倍成長，上半年累計營收為24.98億元，年增190.19%；下半年起將開始認列套筒式水下基礎（jacket）及基樁，營收持續看好。

上緯盤中跌幅1.67%，跌破百元至99.8元。