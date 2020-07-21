散戶拋售！法人接盤！ 緯創股價上演反彈秀

緯創（3231）宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊，引發昨（20）日股價重挫7.96%，惟散戶一片殺聲中，外資、投信卻一路承接，上演「你丟我撿」戲碼，帶動緯創今（21）日股價反彈，早盤股價最高來到34.95元，盤中上漲近2.5%。

在緯創公布出售消息後，因投資人憂心緯創退出中國iPhone 製造市場，引爆散戶大舉拋售，讓緯創昨日股價數度打入跌停，終場收在32.95元，下跌2.85元、跌幅7.96%。

儘管散戶大舉拋售，但外資、投信卻反手承接，從法人籌碼觀察，外資昨日買超4,658張，投信也買超2,090張，截至昨日投信已連續六日買超，累計近五日三大法人合計買超6,014張。

緯創出售昆山廠予立訊，外資圈看法不一，部分法人認為，市場看的是緯創代工iPhone ，也就是「蘋概股」身份讓其評價提升，而「沒iPhone就沒價值」；但2家美系外資正面看待緯創出售在中國虧損的iPhone組裝業務，雙雙調高目標價。

兩美系外資出具報告同步調高緯創目標價，其中一家美系外資將評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由21元調高至35元；另一家美系外資重申「中立」評等，目標價由29元調高至40.5元。

美系外資指出，對緯創出售虧損的中國業務持正面看法，對獲利有益，然而今年下半年需求前景較為疲軟，預估長期來看，伺服器業務將占緯創的80%左右，而其他核心業務仍將繼續「掙扎」，我們將2021年的收益提高14%，以考慮縮小的iPhone虧損。