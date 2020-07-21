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買氣太強大！國泰高股息ETF 溢價壓不下還擴大！

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
國泰永續高股息溢價暴衝到5％。（國泰投信官網）
國泰永續高股息溢價暴衝到5％。（國泰投信官網）

買氣太強大！昨（20）日剛掛牌的國泰永續高股息ETF（00878），受到買盤強烈推升，加上今天台股飆漲，盤中漲幅擴大到近2.5％，溢價更衝上5％～6％。法人直呼，00878昨天申購破百組，還壓不下溢價，投資人搶進太瘋狂！

00878上市時規模達67億元，昨天掛牌全天交易量達8.5萬張，初級市場也爆出110組申購，總額8.25億元，占原始規模達12％不算少。不過對此有法人觀察，昨天00878全場溢價且尾盤拉高，看來破紀錄的申購很可能壓不住溢價，而今天在台股強漲助攻下，00878股價急拉讓溢價又擴到5％之上。

國泰投信表示，00878昨天申購要多少丶給多少。不同於今年初因為高配息的國泰股利精選30（00701）大溢價，為了降低配息稀釋控管申購，00878籌碼大方送，等於同樣是連日溢價，00878有更紥實的買氣。

看好買氣續強，造市商丶大戶昨也踴躍申購，因為持續溢價，這些申購的籌碼獲利不俗，這兩天丟到市場都能3％丶5％地套利，比投資人賺價差更可觀，堪稱大贏家。

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