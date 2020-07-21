台積電股價創高 市值近10兆元

晶圓龍頭台積電（2330）受惠於美股科技股大漲及法說會優於預期，法人調高目標價，今（21）日股價一度來到383.5元，漲幅4.78%，再度刷新歷史新高，市值9.94兆元再度改寫歷史新猷。

那斯達克及費城半導體指數各大漲2.51%、2%，帶動今日半導體族群強勁走勢，其中指標龍頭股台積電開高後一度向上挺進，盤中一度來到383.5元，再度改寫歷史新高，市值也逼近10兆元大關。

由於台積電法說會令人驚艷，會後法人紛紛調高目標價，外資報告多給予買進建議，預期第三季台積電EPS可望再創新高，落點在4.66元至4.94元之間，而2020全年EPS預估多落在18.01元至18.95元之間，以美系外資預估值最高，日系外資預估則最低。在5奈米進入經濟規模，效益逐漸放大，外資多數大膽預測台積電2021年進入高成長一年，EPS普遍落在19.5元上下，更甚者，美系外資預估EPS高達21.39元。

另外，台積電對於今年全球半導體產值成長率亦較上半年更有底氣，預期今年全球半導體產值（不含記憶體部分）將是持平或微幅成長，晶圓代工產業產值將成長14%至19%，而台積電全年營收表現將優於整體晶圓代工產業水準，美元營收將成長超過20%。全球半導體產值成長優於先前預估成長7%至13%，而台積電自身年營收成長率也優於先前預期14%至19%。

外資表示，長期而言，台積電每年成長展望維持5%至10%成長目標不變。因此，多數外資調高目標價，多由345元至380元調高至400元至475元，其中美系外資更維持先前500元目標價不變，建議強力買進。