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《黃易群俠傳M》上線 網龍股價卻遭狙擊
網龍（3083）耗時兩年又10個月、砸下超過2億元，打造重磅手機遊戲《黃易群俠傳M》，為其今年最大重點，昨正式於雙平台上線，外界聚焦。不過，由於外資和自營商7月中旬起，持續出脫網龍持股，使得新作上路後，網龍股價反遭賣壓狙擊，今（21）日早盤一度重挫逾7%，跌破80元。
法人表示，《黃易群俠傳M》選在周一推出，排名上衝速度相對較慢，網龍之所以重挫，最快周末前排名才會上來，不過這波重挫主要是來自籌碼的賣壓，遊戲一上線，有些法人就會出。觀察籌碼面，三大法人自7月中旬起，已連賣七個交易日，持股比例下降到3.9%，為近一個月低點。
網龍今年上半年無新作支撐，累計上半年營收2.4億元，年減34.8%。法人指出，《黃易群俠傳Online》時期，最高月營收曾達到1億元，由於當年玩家付費能力變強，加上新玩家加入，端遊轉為手遊通常業績會較過往增加兩到三倍，先前《吞食天地M》推出首月營收超過8,000萬元，《黃易群俠傳M》肯定要超過《吞食天地M》。
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