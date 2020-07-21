貨攬業三雄 台驊、中菲行及捷迅人氣旺

航空貨運跌價後，出現量增價穩的格局，而且航空公司已通知，自8月1日起每公斤將加收燃油附加費，顯現市場還是走勢愈來愈健康，中菲行（5609）、捷迅（2643）及台驊（2636）今（21）日股價都走強。

國內三大貨攬業今天股價全面走強，台驊今天股價一度來到28.7元，盤中漲幅達1.7%，不過以海運市場搶艙位趕出貨的概況分析，台驊7月的營收表現出現想像空間。另外，空運營收比重高的捷迅，今天盤中來到49.9元，漲幅為2.8%；中菲行今天表現還是最活潑，盤中來到38.25元，漲幅為4.7%。

海運運價搶出貨潮出現，隨著各國疫情後陸續解封，市場上相關物資需求大增，貨櫃輪旺到滿艙，遠東到美西還有6千多個櫃排隊對著要上船，也讓這波貨櫃輪海運運價易漲難跌以美西航線為例，平均運價較2019年平均運價漲幅近8成，顯示縮艙效應顯已現在運價上，這波受惠最大會是貨攬業者。

航空貨運的價格雖較5月下滑，業界都同步指出，5月搶空運出口是一搶救生命的概念，價格當然飆漲，現在價格下跌是正常情況，仍比過去平均水準高出1.5倍以上，全球客運航班還未解封，航空貨運市場價格可望維持在高檔水準。

以目前市場需求量來推估，對於業界來說，貨量回到正常水準還是最穩當，台灣7、8月的航空貨運的需求量已回到過去的水準，雖然少了急單趕出貨，然而市場運量增加，對於業界來說才是長久之計。

另外，航空業也已經通知，隨著油價回升，8月1日起航空公司將加收貨運的燃油附加費，目前亞洲區航線每公斤加收新台幣1元，遠東-歐美航線則加收新台幣4元，目前客戶都已接到通知，都能接受加收燃油附加費。