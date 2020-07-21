12,357點！台股再創30年新高 一紅吃四黑

利多帶動，台股今（21）日再創30年新高，開盤半小時內，加權指數上漲近180點，指數最高來到12,357點，大盤日K線呈現一紅吃四黑，強勢表現。展望後市，法人認為，全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中多格局未變。

盤面上權值股走揚激勵市場信心，權王台積電大漲逾3%，股價也持續創高、IC設計龍頭股聯發科股價漲近半根漲停板，收復10日均線、南電、金麗科等攻上漲停。此外，先前率先修正整理的櫃買市場，今日也終止連續5根黑K。

法人指出，本周美國科技股財報周登場，預期利空出盡；加上台灣六月外銷訂單告捷，對多方相對有利，建議持續偏多操作。看好族群包括，疫情帶動的遠距商機持續發酵，激發筆電、平板電腦、伺服器、網通產品、顯示卡等相關設備需求，加上5G通訊等新興科技應用需求擴增，挹注晶圓代工、IC設計、記憶體、封測、印刷電路、被動元件等供應鏈接單。