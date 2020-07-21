台股開盤漲67點 早盤指數漲幅逾1%

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（21）日開盤上漲67.78點，開在12,242.32點，成功收復所有均線；在台積電、聯發科、聯電等帶動下，早盤加權指數漲點擴大到130點、漲幅超過1%，持續走高。

受惠新冠肺炎疫苗利多不斷，且市場期待科技重磅財報周登場，及國會將推出新一輪刺激政策，在科技股 FAANG、微軟與Tesla等指標股強勢上漲的帶領下，那斯達克與費半指數收盤再次創下歷史新高。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲8.91點，或0.03%，收在26680點；標普500指數上漲27.11點，或0.84%，收在3251.84點；Nasdaq指數上漲263.90點，或2.51%，收在10767點；費半指數上漲41.47點，或2%，收在2110.46點。

統一投顧指出，雖然美國疫情尚未平息，但在醫療防備升級及疫苗研發進展順利，對市場衝擊將逐漸減輕。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中多格局未變。本周美國科技股財報周登場，預期利空出盡；加上台灣六月外銷訂單告捷，對多方相對有利。建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。