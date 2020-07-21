17萬投資人兩頭賺！0050連三年7月開盤「秒」填息

高人氣暨台股ETF規模第一大的元大台灣50（0050）再度火速填息！0050今（21）日除息0.7元，殖利率0.7%，受惠美國科技股強漲，開盤就強勢填息，不僅讓17萬名投資人股息價差兩頭賺，次次除息次次填，也是0050連三年在7月除息都達陣一日「秒」填息。

那斯達克指數創新高，費半指數飆升2%，台積電ADR也噴漲0.7%，都為0050今天除息帶來好兆頭。在美股強勢回神，0050開盤也不負重望，衝量飆漲0.75元，一舉收復除息的0.7元缺口，完美火速填息。

0050今天一日填息，也是史上第三次當天除息就填息，並連三年在7月除息時都填息，主要是0050在2016年後改成半年配，下半年普遍配得比上半年少，填息更加快。不過，同樣是「秒」填息，0050現在有多達17萬名受益人，是成立來新高，共襄盛舉的人更多。

此外，投資人若從今年初就抱0050到現在，累積兩次除息實拿3.6元股息，配息率達3.87%。今天除息後，8月24日發放700元股息。而0050投資人今年領到的股息不僅是這檔基金成立來最多，台股大漲之下，0050還能配出近4%的高殖利率，相當不易。

與0050同樣在今天除息的ETF，還有富邦公司治理、元大MSCI台灣、富邦台50、第一金美債20+、富邦美國特別股、FH公司債A3等17檔，0050規模逾千億元排行第一，另同樣連結台灣50指數的富邦台50除息0.481元、配息率0.87%，富邦公司治理除息0.231元、配息率0.92%，富邦美國特別股除息0.167元、配息率4%等，也是人氣關注方向。

本周ETF行情一波波，昨日國泰永續高股息掛牌創下多項紀錄，率先炒熱題材，今天0050接力拉抬除息熱潮，明天刷新陸股IPO紀錄的復華中國5G通信ETF（00877）上櫃，料還會引發話題。