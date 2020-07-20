復華中國5G通信ETF 22日櫃買掛牌交易

櫃買市場7月22日將再添一檔新兵，股票ETF「復華中國5G通信ETF證券投資信託基金」（證券代碼00877，證券簡稱「FH中國5G」）將上櫃掛牌交易，提供投資人更多元的投資選擇。掛牌價格15元。

復華中國5G通信ETF追蹤指數為「中証5G通信主題指數」，該指數是由中証指數有限公司所編製，以「中証全指指數」之成分股為篩選母體，成分股係於上海證券交易所及深圳證券交易所交易之A股股票，按最近一年（新股為上市以來）日均總市值及日均成交金額由高而低排名，分別剔除後20%的股票之後，再從中選出產品和業務與5G通信技術相關之股票作為指數成分股。

櫃買中心表示，包含前揭ETF，上櫃ETF檔數將達97檔。國內有愈來愈多投資人選擇ETF做為參與金融市場行情的投資工具，因為ETF買賣與股票買賣一樣方便，使用證券帳戶就能下單，而且單筆或定期定額投入都可以。

櫃買中心提醒投資人，買賣ETF前務必詳閱公開說明書，充分瞭解標的指數本質、追蹤標的指數的方法及投資風險及交易費用。投資人除了至櫃買中心及投信公司網站的ETF專區查閱ETF商品重要資訊之外，若要觀察即時／歷史交易情形、買賣價差、折溢價及基金規模，可至公開資訊觀測站、基本市況報導網站及投信投顧公會網站依ETF名稱或投信發行人名稱查詢，充分掌握商品性質及次級市場交易情形後再進行投資。