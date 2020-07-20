台股震盪 三大法人買超50.55億元

台股今（20）日開盤走揚後隨即遇到震盪壓力，指數由紅翻黑，終場下跌7.02點作收，收在12,174.54點。統計三大法人買賣超情況，外資買超44.11億元、投信買超6.41億元、自營商買超0.08億元，三大法人合計買超50.55億元。

今日權值股表現疲軟，權王台積電（2330）股價在平高後遇到震盪壓力，尾盤遇到賣單調節，終場下跌1元，其餘權值股包含：鴻海、聯發科等也紛紛壓在盤下，拖累加權指數表現。此外，櫃買指數也連吞5根黑K，月線宣告失守。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，目前科技股仍為大盤亮點，題材面來說，由於防疫得宜，9月底台灣國際半導體展將如期舉辦，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，展示智慧汽車、醫療等新興趨勢，是今年台灣半導體產業唯一一場「軍火展示」，到時有望帶動相關類股新一波漲幅。