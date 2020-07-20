台積電、鴻海收黑、台股跌7.02點 三大法人買超50.55億

台股今(20)日開高走低，一度下探至12,065.8點，台積電平天價開出後翻黑，收跌0.27%，鴻海也下跌作收，股王大立光收小紅，生技股仍然下殺，終場以12,174.54點作收，下跌7.02點，成交量1,743.29億元；三大法人買超50.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超44.04億元，投信買超6.41億元，自營商買超（合計）0.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.78億元，自營商（避險）買超7.87億元。

台股今日以12,205.25點紅盤開出，一度拉升至12,221.33點，但是台積電開高後走跌翻黑，拖累大盤指數也震盪翻黑，權值股包括鴻海、聯發科也走跌，盤面上以個股題材表現為主，生技股仍有多打入跌停，指數雖拉升至近平盤終是無力翻紅，以12,174.54點作收，跌幅0.06%。