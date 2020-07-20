台積電震盪收黑 台股小跌7點收12,174

台股今（20）日開盤走揚後隨即遇到震盪壓力，指數由紅翻黑，午盤過在陸股走揚挹注市場信心下，帶動指數跌幅收斂，終場下跌7.02點作收，收在12,174.54點，成交量達1,743.29億元。

權王台積電（2330）股價遇到震盪，尾盤遇到賣單調節，終場下跌1元，其餘權值股包含：鴻海、聯發科等均壓在盤下，拖累加權指數表現。盤面上，個股漲跌互見，造紙、資訊服務等類股有較強的走勢，另外，恆大、宏碁、信昌化金像電、金麗科等等受惠個別題材，股價攻上漲停板；生技類股股走勢分歧，合一、中天、亞諾法、太景*-KY、亞獅康-KY等則打入跌停。

法人認為，受惠於全球政府解封政策和振興措施，短期經濟數據可望呈現V轉，加上第二季在新冠肺炎疫情的影響下，多數業者接提供保守展望，後續或有上修空間，加上當前市場資金充沛，對於台股後市表現仍不看淡。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然籌碼、題材仍具可看性，但畢竟點位已高，短期高檔震盪難以避免，投資人宜謹慎選股，建議可鎖定長期趨勢布局，例如遠端工作概念股、高速傳輸產業，解封概念股如腳踏車等。