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生技股大逃殺 這檔興櫃股跌到熔斷
生技股繼續上演大逃殺，今日多檔生技股持續重挫跌停，盤中有近10檔生技股跌停鎖死，包括合一（4743）、中天、合世、太景-KY等，不過，跌幅最大的還是興櫃股的鑫品，盤中股價來到5.7元，跌幅超過5成，觸及熔斷機制被暫停交易。
鑫品以癌症免疫細胞療法為主要發展項目，除自有技術之外，2018年與日本免疫治療先趨tella集團簽訂獨家授權合約，取得日本上市「樹突細胞疫苗」及「超級NK細胞製劑」，作為癌症常規治療的輔助療法及替代療法。
不過，鑫品因主辦輔導推薦券商華南永昌綜合證券申請辭任，使該公司已無主辦輔導推薦證券商，僅餘一家輔導推薦證券商德信綜合證券，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則規定於上周五盤後公告，鑫品股票自109年7月24日起停止股票在證券商營業處所買賣。
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