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戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

謝金河從台積電本益比看 股價還有空間

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

生技股上周重挫拖累OTC指數下跌5.26%，但集中市場則是上漲0.89%，台積電（2330）單周上漲18.5元，漲幅5.31%，是撐住台股最大的功臣；財信傳媒董事長謝金河認為，以台積電今年EPS可機會超過20元推算，本益比不到20倍，如果對照Nvidia76.18倍、AMD135.2倍、ASML49.54倍，看起來台積電還有空間。

謝金河在臉書以投資要有天險可守為題發文表示，上周生技股包括合一、中天、亞諾法、杏國跌幅都超過40%，生技股市值單周下跌2,000億元以上，生技指數下跌8.45%，生技股下跌造成原來強勢的OTC指數下跌5.26%。

美股部分，上周跌最慘的是Amazon與Netflix，Amazon從3,344.29跌到2,948.45美元，跌掉395.84美元，跌幅11.8%，Netflix從575.37殺到484.14美元，跌幅15.85%；謝金河認為，這是漲多的後座力。

台積電上周法說會再交出令人驚艷的成績單，毛利率從第1季51.8%拉高到53%，EPS從4.51元到4.66元，累計台積電上半年EPS9.17元，謝金河說，通常台積電下半年都比上半年強，全年EPS超過20元的機會不小。

謝金河表示，若以今年EPS回推本益比，台積電還不到20倍，如果對照Nvidia76.18倍、AMD135.2倍、ASML49.54倍，看起來台積電還有空間；外資目標價部分，謝金河說，目前里昂證券目標價500元、滙豐460元、高盛440元、美國銀行美林410元、摩根士丹利及花旗408元。

殖利率部分，謝金河指出，台積電漲到370元，殖利率2.52%，比Nvidia的0.16%、ASML0.76%，台積電的殖利率在全球利率幾乎到零的情況下，仍然具有高度吸引力。

謝金河強調，股價回檔要看質，就是基本面上膛，這就是護城河的觀念。台灣的生技股漲時重勢，跌時重質，大多數生技股沒有營業額，也沒有EPS，這時候一旦跌勢形成，就很難預測股價會跌到哪裡？像合一從476.5元殺到240元，只有6個交易日，跌到哪裡實在難以評價，因此，大多數生技股都是一波衝到頂。

謝金河同時舉例 ，這兩天遇到一位研發疫苗的上市公司負責人，他說，疫苗研發滋事體大，疫苗從小白鼠的實驗開始，如果小白鼠的測試過關，要送到美國，下一關是猴子的動物實驗，這個程序要6隻猴子，這種實驗用的猴子每隻200萬美元，如果都過關，下一道是3,300人的人體實驗。換句話說，疫苗研發之路沒有想像那麼簡單，但股價炒太快，太猛，一定有後座力。

台積電 生技股

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