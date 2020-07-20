「沒iPhone沒價值」外資喊賣緯創、鴻海遭錯殺

緯創（3231）傳出售廠給立訊，里昂證券最新分析，立訊和鴻海雖然競爭加劇，但雙方均強化在蘋果鏈的地位，反觀和碩和緯創進一步邊緣化，動能不樂觀，尤其緯創沒iPhone、沒投資價值。對鴻海目標價調升到97.75元，和碩評等「劣於大盤」，緯創降到「賣出」。

里昂最新對蘋果三大代工廠評等，包括鴻海保持「優於大盤」，目標價84.43元升至97.75元，和碩「劣於大盤」、目標價54.61元升至60.22元，緯創降到「賣出」，目標價23.06元升至31.36元，另外立訊也喊買，目標價升到人民幣62元。

摩根大通對緯創升到「中立」，目標價21元升至35元。瑞信證券則對鴻海、和碩重申「優於大盤」和「中立」評級，目標價91元、66元。外資普遍對鴻海、和碩看法中性，甚至持續喊買鴻海，但利空衝擊三大代工廠都下挫，特別是緯創早盤數度打到跌停。

里昂表示，近年蘋果iPhone出貨持平，手機代工已經是產能過剩的產業，立訊在緯創傳出出售的工廠旁就有設址，拿下緯創廠是最具經濟效益的做法。雖然立訊透過母公司吃下八成以上資產，將對未來獲利造成衝擊，但長期有利擴大市占，放大成長性。

相較於立訊，里昂指出，緯創不傾向在iPhone投入更多資源，是蘋果接洽立訊買廠原因。在正式售廠後，緯創也將淡出蘋果鏈，成為和廣達、緯穎一樣的純伺服器代工廠，此舉有利市場調高緯創的評價基礎，但對多數投資人而言，買緯創就是為了iPhone，「沒有iPhone，投資人將獲利了結。」

里昂說，鴻海方面，短期立訊還比不上，集團享有最大代工廠優勢，但長線來看，鴻海勢必要更多角化。而評價來說，鴻海現在股價低基期，還有居家辦公推動2、3季獲利動能，若股價不幸承壓，有機會再反彈。

至於和碩來自iPhone的營收貢獻達55%，里昂認為，對比鴻海僅三到四成，和碩無疑有更大競爭壓力，因此持續看壞表現。

摩根大通則表示，緯創丟掉iPhone包袱，消息偏多解讀，但緯創在海外最主要的據點剩下印度，印度廠產能還太小，未來一、兩年都還有虧損可能，另外整體下半年動能也不特別強，因此雖然參考緯穎等伺服器股，調高本益比，但不預期有很強的行情。