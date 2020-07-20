台積電再叩關歷史新高 早盤370元開出

台積電（2330）上周法說會報喜，外資上周五終止連賣轉為買超9,822張，不過，台積電ADR上周五（17日）收跌0.29%，收在66.4美元，台積電今（20）日再挑戰新高，早盤以370元平歷史天價的價格開盤，上漲3元，但買盤並未強力跟進，早盤股價翻黑。

台積電第2季獲利交出好成績，再刷新歷史新高，預估第3季營收及今年全年美元營收也可望再創新高，資本支出也上調至160~170億美元，同樣刷新歷史紀錄，基本面題材，激勵台積電上周五大漲作收，外資也轉為買超。

台積電ADR上周五卻是收跌，外電報導指出，日本有意招手台積電前往設廠，根據外電報導，日本政府有意邀請台積電等海外半導體大廠，與日本本土晶片設備製造商聯手，在日本興建先進晶片工廠，且政府計劃資助數千億日圓來協助建廠；台積電發言體系則是表示，不排除有任何可能性，但目前沒有相關計畫。

台積電各項消息頻傳，今日以370元平歷史天價的價格開盤，但在買盤並未強力追進下，早盤翻黑，一度下探至362.5元，下跌4.5元，盤中跌幅則有收斂至0.27%。