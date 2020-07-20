緯創擬賣廠恐衝擊鴻海、和碩 3公司齊挫

緯創（3231）預計在年底前出售旗下緯新資通（昆山）給立訊精密，紅色供應鏈將取得蘋果iPhone組裝業務，法人認為恐將影響台廠和碩及鴻海，3家公司今（20）日早盤齊跌，尤以緯創盤中跌幅逾8%跌勢最重。

緯創擬出售緯新資通，交易價格暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），並將相關業務轉移給立訊，緯創在賣掉昆山廠後，在印度仍有部分iPhone組裝業務，不過，緯創去年來自iPhone的營收比重約二成，法人擔憂未來將如何彌補這部分的缺口 。

另外，未來立訊將擠下緯創，成為iPhone第三大代工廠，僅次於鴻海及和碩，法人擔心明年蘋果代工價格也恐有變動，在緯創售廠後和碩及鴻海恐將受到衝擊。

緯創今日以33元開低後走低，一度下滑至32.3元，盤中跌幅8.65%；法人預期短期和碩將較快受到影響，今日以63.3元開低，一度下滑至61.6元，盤中跌幅3.12%；鴻海長期恐也難逃受影響，今日以88元平盤開出後走低，一度下滑至85元，盤中跌幅2.27%。