第一大台股ETF上市！國泰永續高股息 爆量飆3%

創下台股ETF募集新紀錄的「國泰永續高股息」（00878）今（20）日上市掛牌，由於這檔ETF訴求高股息又季季配，開盤大演蜜月行情甚至大幅溢價。今天台股早盤轉跌，國泰永續高股息卻飆漲3.4%，溢價也達到3.4%，法人呼籲投資人留意「買貴」！

國泰永續高股息掛牌基礎訂15元，開盤前結算出的淨值14.86元，但開盤後股價衝到15元之上，1分鐘就爆出萬張，最高更飆到15.43元，導致股價漲幅和溢價雙雙逼近3.5%，等於投資人多付出3.5%成本搶買這檔ETF。

隨台股跌勢擴大，國泰永續高股息溢價略降至約2%，但較正常溢價應在1%內還是大，法人呼籲投資人進場前留意，避免買貴了。

國泰永續高股息是首檔台股季配息ETF，又主打高股息和ESG，被視為元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）的對手及合體。國泰投信官網顯示，該ETF的規模有67億元，是歷來台股型ETF IPO之最，人氣頗高。

另一方面，隨國泰永續高股息上市，大家也能看到成分股的完整名單，統計國泰永續高股息揭露的30檔成分股中，共有19檔和台灣50重複，11檔和0056相同，22檔和00850一樣。而和國泰投信自家的國泰股利精選30（00701）比較，則有11檔雷同。