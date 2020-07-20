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a-Si手機面板喊漲 彩晶、凌巨逆勢走揚
由於品牌廠擴大採購，第三季a-Si面板供需比為6%，低於供需平衡值10%，整體供需偏緊，價格降幅趨緩，報價持平，面板半成品Cell更因白牌市場復甦，庫存不足、代理商囤貨等需求湧現，呈現漲價趨勢。中小尺寸面板廠彩晶（6116）和凌巨（8105）產品以a-Si為主力，第三季業績有撐。
受惠漲價話題，彩晶和凌巨今（20）日雙雙無懼台股大盤走弱，逆勢開紅，其中，凌巨更在盤中帶量強漲，最高一度漲至10.6元，漲幅超過7%。
面板廠第二季表現全面回溫，攤開各廠第二季業績，友達單季合併營收634.9億元，季增18.2%；群創單季合併營收669億元，季增32.8%；彩晶單季合併營收36.57億元，季增7.1%；凌巨單季合併營收17.8億元，季增14.3%。第三季品牌廠積極拉貨帶動下，面板價格強漲，市場預期，面板廠有機會轉虧為盈。
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