櫃買市場寫7月新低 防疫股成殺盤重心

櫃買市場今（20）日早盤再重挫逾1%，指數已連續下跌5個交易日，短線跌破月線之後，今日依然沒有技術分析上的反彈走勢，櫃買指數早盤寫下7月以來新低，主要仍是以防疫相關個股為盤面殺盤重心，分析師認為，只要生醫、防疫股不止跌，櫃買指數短線仍有向下探底的危機。

櫃買指數上周五（17）日跌破月線之後，今日早盤指數再度出現急殺，指數快速再重挫逾1%以上，盤中並跌破160點關卡，最低來到159.94點，指數寫下7月以來新低。

櫃買指數今日再下殺，跌勢重心仍防疫相關個股為主，其中，生醫股包括合一、杏輝、亞諾法、中天等，逸達及順藥是本波弱勢股指標，今日除了這些個股仍有約10檔生醫股再打入跌停，此外，前波漲多的電子股，愛普及惠特等股，今日在櫃買指數續下探的壓力下，也仍持續下跌。

華南投顧董事長儲祥生表示，生醫股前波實在漲太多，但其中多數是沒有獲利、單單以題材吸引買盤，短線急漲、籌碼殺出後，就容易形成目前不計股價持續殺出的情況，儲祥生認為，櫃買市場後市要回穩，仍要看生醫股何時止跌而定。