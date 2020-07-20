台積電震盪走跌 台股紅翻黑

台股今（20）日開盤上漲23.69點，開在12,205.25點，不過開盤5分鐘左右，權王台積電（2330）翻黑，鴻海、聯發科等均壓在盤下，連帶加權指數跟著走跌。

在美股方面，美國7月消費者信心指數下滑，Netflix財報不佳領跌科技股，原油走低導致能源類股承壓，上周五美股四大指數近乎平盤，科技五大巨擎漲跌互見。美股道瓊指數下跌0.23%，收26,671.95點。標普500指數上漲0.28%，收3,224.73點。那斯達克指數上漲0.28%，收10,503.19點。費城半導體指數上漲0.64%，收2,068.99點。

法人認為，受惠於全球政府解封政策和振興措施，短期經濟數據可望呈現V轉，加上第二季在新冠肺炎疫情的影響下，多數業者皆提供保守展望，後續或有上修空間，加上當前市場資金充沛，對於台股後市表現仍不看淡，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。