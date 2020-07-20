財經觀點／美國大選變數 要防市場波動

隨著全球經濟逐步解封，美國總統選戰悄悄開打，目前距離大選尚有五個月，影響因素大致有疫情所引發的經濟危機、疫情處理方式，以及美國非裔人權行動後續發展等，儘管美國景氣逐步回溫，但各州第二波疫情擴散也紛紛出現，預期將壓抑復甦力道，因此，疫情的控制仍為重要關鍵。

美股是全球主要股市要指標，由於二○二○年美國市場危機不斷，先是新冠肺炎疫情，接著非裔之死更引發各地種族爭議的示威活動，再加上今年更躬逢總統大選年，美國總統川普為爭取連任，首要任務將是維持美股強勢與刺激美國經濟復甦。美國政府推出寬鬆貨幣政策以及經濟刺激方案，規模皆已超越金融海嘯的救市規模，預期能夠提供市場有力支撐。

除了疫情引發經濟危機需要多加警覺外，依據歷史經驗，美國總統大選前三個月，美股上漲的機率高；自一九六四年以來，美國總統大選的前三個月，Ｓ&P 五百指數的上漲機率高達百分之六十四，可見市場通常受到選前的政策利多而有所表現。

此外，七月中旬美國企業陸續公布第二季財報及財測展望，觀察疫情爆發後，最早突破前波股價高峰的包括生技類股，以及代表科技類股的那斯達克指數，預期屆時財報表將獲得檢驗。

然而，就過去金融市場表現來看，時間愈接近大選前，股市波動愈大，若大選後政黨輪替，政策面的不確定性也將升高。

面對不確定因素，市場波動恐加大，建議投資人理財資產配置上宜留意操作靈活度及風險分散，投資人不妨可參考股債平衡策略，留意前景明朗的科技、生技及醫療類股等持續扮演重要支柱的趨勢產業，搭配黃金及公用事業類股作為防禦性配置；債券則以投資等級債券為主，在波動環境中進行合適的資產配置。