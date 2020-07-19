股海自由行／科技股有望接棒 點火有基之彈

6月底台積電才313元，比去年底331元低，7月開始補漲推升指數，7日突破1月3日的高點12,179點，隔幾天，代表投機人氣的生技股就做頭反轉，「無基之彈」結束了。問題是「有基之彈」不能只靠一檔台積電帶動，少數個股點放的格局不大。

7月15日台積電在外資大喊500元目標價帶動下，開盤衝高創天價370元，加權指數也又創下30年新高12,320點，外資喊高價卻在14日至16日連賣三天跌到353.5元，直到法說會公布漂亮數字，加上中芯在科創板A股掛牌大漲二倍，市值近新台幣2.6兆元，推升全球市值最大的晶圓股台積電比價，17日才大漲到369元，不過，加權指數上漲，櫃買指數大跌2.3%，跌破月線轉空，上市及上櫃一多一空。

7月9日蔡總統在台灣機械工業大會表示「紓困2.0」之後，還要推「3.0方案」，但公會理事長柯拔希當場嗆聲政府要啟動「防禦性貶值」，因為今年新台幣是亞洲最強貨幣，比日圓還強，台灣外銷產業苦瓜臉，政府都不管，只沉迷在台股創新高，就如同天天自嗨疫情「加0」，振興內需卻政策緩慢。

以面板業為例，如何和大陸及南韓拚？群創、友達第1季營業毛利-1%~-2%，加上匯損，有競爭力嗎？而外銷產業占台灣GDP比重高，上半年因為疫情不利內需產業，現在外銷產業碰上強勢台幣也叫苦，但政府重股市，而輕匯市。

新台幣為什麼這麼強？今年到6月底的國際板債券流通在外652檔，餘額1,773億美元，累計近新台幣5兆元，因為美元匯率走貶，提前贖回高達98檔，共308億美元，但新發行有118檔、403億美元，換言之，以壽險公司為主的買盤，雖提前贖回，但流出94億美元更多，當然不會造成新台幣升值。

今年外國直接投資(FDI)，不含陸資有34.2億美元，年增12%，但陸資來台非常少，只有4,742萬美元。「台商海外資金匯回專法」申請匯回新台幣1,284億元，實際才1,036億元，並不多；今年前五月外資瘋狂賣超6,627億元，6月外資才買超841億元，比起5月狂賣才回補55%而已，7月至今才小買283億元，這些不構成新台幣升值，只能猜這些流入熱錢不像是買股，而像是炒匯。

台積電配息650億元發出，月底上市櫃企業將發出近2,700億元股息，若外資留在台灣買股票，再漲2%就可以過歷史新高12,682點；若外資配到股息就匯出，新台幣匯率可能有變化，台股主流可能也會變。

7月有生技論壇、生技展，但上半年大漲的生技股，7月開始轉弱，櫃買市場的生技股快速下跌，影響內資人氣，短短十天，合一從476.5元跌到240元、中天159.5元跌到85.5元，幾乎腰斬了；清潔用品股毛寶已經跌到半年線，口罩股恆大6月營收成長五倍，卻由天價216元跌到137元；口罩最重要材料熱熔膠敏成由年初14元飆到天價336元，近日跌破季線到最低165元，檢測試劑普生淨值不到2元，今年從2月9.7元飆到278元如神話般傳奇，近日快速回檔到最低134.5元，這些內資人氣指標快速褪色，接下來回歸基本面，科技股接替生技股為主流。

當然不少電子股也漲太多，如3月74元飆到天價565元的IP股愛普，由去年每股大虧5.33元而轉機搭上台積電，第1季只賺約0.5元，也大回檔到372.5元。但有潛力又低基期的科技股很多，相對低檔的國巨，以及要大投資50億元的CIS感測器封測股同欣電，因為7月起打入車用市場，值得留意。

蘋概股鴻海開始小漲，PCB華通及臻鼎-KY，PA的穩懋、宏捷科、全新均可留意。台積電訂了綠能長約，有利於替代能源股、風電股，增加資本支出有利半導體設備股，5G也有利光通訊股，疫情下，遠端視訊的圓展也看好。（作者是萬寶投顧董事長）