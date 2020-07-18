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低價族群 成買盤新歡

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（17）日受制於生技等漲多股連日拉回，動搖投資人信心，櫃買指數率先殺破月線，停損賣壓湧現，所幸多頭火種仍在，資金轉進低基期銅板股，包括宏碁、開發金等逆勢收紅，有機會在盤整中脫穎而出。

台股近期漲至30年新高後，多方追價意願有限，不但集中市場已在12,000點至12,300點間整理十日，櫃買市場更因合一等生技股連續重挫及高價電子股陷入整理，昨日長黑摜破月線，法人及散戶停損賣壓紛紛出籠。

不過，統計上市櫃1,700多檔個股仍有286檔逆勢收紅，除權王台積電、聯發科、台表科、技嘉等本波強勢主流外，低基期個股獲得買盤青睞，尤其50元以下銅板股有208檔上揚，占比約72%，顯示部分市場資金仍在場內尋求機會。

篩選昨日三大法人買超逾1,000張的銅板股，計有宏碁、京元電、旭品、大聯大、面板雙虎等六檔電子股，及開發金、中信金、玉山金、兆豐金、華南金等五檔金融股，至於傳產只有台泥一檔；這些受青睞銅板股股價淨值比介於0.3至2.4間，7月來股價漲勢相對有限。

生技股 櫃買指數 台股

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