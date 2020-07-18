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生技類股重挫 身價大跌
生技指標股合一、中天重挫近一周，加上上櫃公司亞獅康-KY公告申報第2季財報淨值為負數，每股淨值為-1.36元，股票自8月25日起終止買賣，喚醒居高思危意識，類股投資信心崩盤，上市櫃生技股昨（17）日超過20檔跌停作收，總市值跌破兆元。
生技上櫃指數從3月19日77.69點，一路上漲到7月9日209.71高點，漲幅169.93%。昨日生技上櫃指數收在165.51點，跌6.63%。分析師認為，生技上櫃指數創高後拉回，內資結帳意謂濃。
市場投資氣氛改變，高達20多檔上市櫃生技公司昨跌停高掛，指標股合一連拉出六根跌停板，市值近乎腰斬，中天也連續五天跌停，生技股這一波急跌下來，市值大幅蒸發。
合一昨日開低走低，再度以跌停價240元收盤，連續六根跌停下，市值由高點的1,681.56億元下滑至847億元；同集團中天昨也以跌停85.5元開出，連跌第五根停板，市值由高點678.3億元大減至363.6億元，兩檔指標股市值都幾乎腰斬。
市場投資信心潰散，指標股重挫，加重族群賣壓，包括杏輝、寶齡富錦、亞諾法、國光生、ABC-KY、合世、易威、基亞、永日、晟德、健亞、杏國、順藥、台生材、太景*-KY、逸達、亞獅康-KY、環瑞醫、安克、永昕、智擎、生華科、晶宇、天良、高端疫苗等，都以跌停作收。
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