股海自由行／5G、汽車、風電 站上風口

經濟日報 / 李鎮宇

加權指數一度再創歷史新高，本周上漲107點，指數仍舊高檔震盪，權王台積電及相關供應鏈帶動指數穩盤之際，其他中小型個股如生技醫療股卻轉弱，因此，資金換股明顯，後續除將進入法說會高峰外，美國超級財報周大秀也將上演，盤面將以個股表現為主，業績與展望佳者可望延續漲勢，可維持偏多操作，未來觀察重點在微軟與英特爾等科技巨擘財報。

台積電法說超乎預期，股價再創史上新高。我們早在去年對台積電長線已提出樂觀的看法，基本上，台積電在矽製程已經領先全球，比較合理的預期是，台積電將會是矽製程領跑到終點（5奈米，3奈米，2奈米）的領先者，基本上已經遠遠將英特爾跟三星拋在後面。

台積電已經進入5奈米，英特爾、三星等業者的先進製程短期內還看不到台積電的車尾燈。台積電製程最重要的關鍵是漏電控制能力非常優異；高端電子產品漏電是必然，但漏電量高，電子產品就容易發燙，耗電量就大，這對於用電量是4G手機二至2.5倍的5G手機幾乎是死穴，預期5G手機中，台積電必然囊括大部分的訂單。

當然，未來並非一帆風順。整個5G產業鏈有沒有被過度吹捧，觀察的要點有二，首先是5G新的商業模式何時出現？ 目前只知道5G高網速、低延遲，但並非不可替代，因為4G都做得到，新的5G商業模式要趕快出現才有可能讓這波投資潮持續下去。

此外，5G第一個載具也就是5G手機，市場接受度高還是低，值得觀察，手機銷售是否符合預期？以台積電6月營收亮眼的訊息來看，目前客戶的拉貨動能積極，接下來就看終端銷售狀況，需持續追蹤5G手機銷售。

除了半導體，汽車市場可望走出谷底，中國工信部、農業農村部、商務部等三部委在15日宣布推動新一波新能源車下鄉，7月下旬起在多個城市起跑，將汽車消費引入農村地區，購車最高優惠人民幣8,000元，加上此前宣布的新能源車補貼及免徵購置稅政策實施延長至2022年底，目前大陸農村地區每百戶汽車保有量從2013年的9.9輛增至22.3輛，相比大城市相比仍處低位，相關需求可望拉動新能源汽車消費，台灣汽車零組件也將受惠。

政府於上月公布離岸風電第三階段開發草案，國產化項目全數延續同等規則，有助於台灣廠商在第三階段開發中持續受惠。但即便沒有國產化限制，台灣廠商透過關稅保護，加上生產效率提升，產品仍較進口品具競爭力，屆時台灣開發商也將以台灣供應鏈為主要供貨來源。

西門子於5月中旬決定加大台灣機艙組裝場的投資力道，主要是考量隨著風機的容量加大（由4-5MW增加至10MW以上），重量和體積增加，產地和風場接近，可節省運輸費用和提高生產效率，有助於西門子在亞洲地區的發展，隨西門子將目標放眼亞洲市場，台灣風機零組件廠商將可望受惠。

（作者是台新投顧總經理李鎮宇）

台積電 5G 手機

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