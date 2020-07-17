27檔上市櫃生技股高掛跌停 族群總市值跌破兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
上市櫃13檔市值200億以上的公司。記者楊伶雯／製表
上市櫃13檔市值200億以上的公司。記者楊伶雯／製表

台股今（17）日收12,181.56點，上漲23.82點，幾乎是全靠台積電撐盤，但生技股仍是殺盤重心，在市場投資氣氛改變下，高達27檔上市櫃生技公司跌停高掛，指標股合一(4743)連拉出6根跌停板，市值近乎腰斬，中天也連續5天跌停，生技股這一波急跌下來，市值大幅蒸發，總市值再度跌破兆元。

台股生技股今日殺聲震天，在市場恐慌心態不減下，生技股跌勢沈重，上市櫃生技股包括中天、杏國、順藥、合世、永日、台生材、太景*-KY、易威、合一、逸達、亞獅康-KY、環瑞醫、晟德、基亞、健亞、安克、永昕、智擎、生華科、晶宇、天良、高端疫苗等，以跌停作收。

生技股為今年來的盤面上亮點，在生技、新冠肺炎疫情、新藥、疫苗等題材推升下，股價直往上飆，合一今年來漲勢驚人，但在衝上歷史天價476.5元，股價出現回檔，且呈現連續跌停的情況，股價急跌市值大幅蒸發。

合一今日以255.5元開低走低，再重挫到跌停240元，已連續6根跌停板，市值也由高點的1,681.56億元腰斬，下滑至847億元，跌破千億元；合一重挫之外，中天也是持續下挫，今日以跌停85.5元開出，連續5根跌停板，市值由高點的678.3億元下滑至363.6億元，也是逼近腰斬。

另外，亞獅康-KY今年第2季財報淨值為負數，每股淨值為-1.36元，櫃買中心已公告將自8月25日起終止櫃檯買賣，今日跳空重挫至跌停7.17元開出後鎖死到終場；生技股近期來的急跌，也讓好不容易突破的兆元市值再度失守，合計上市櫃生技股總市值今日下滑至9,493億元。

法人坦言，雖有資金行場撐住台股大盤，但今年來漲很大的生技股近期則是持續成為殺盤的重心，主要是因為市場對生技股的氣氛改變了，在氣氛走弱下，不論是新藥、疫苗、檢測或是授權等題材，都無力讓急跌的族群止跌，後續表現仍有待觀察，不宜躁進。

華南投顧董事長儲祥生認為，今日櫃買生技股跌勢沈重，盤中多達20多檔曾落入跌停，除造成櫃買指數帶量跌破月線，同時也拖累其他上櫃中小型股承受賣壓，後續櫃買市場指數止跌，恐需先觀察生技股何時止跌。

生技股 櫃買中心

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