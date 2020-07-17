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台股五日均線得而復失 三大法人買超9.87億元

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

台股今（17）日開高震盪走低，終場上漲23點，收在12,181點。統計三大法人買超9.87億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.8億元，外資自營商賣超0.04億元，投信買超19.31億元，自營商（自行買賣）賣超14.17億元，自營商（避險）賣超13.06億元，合計三大法人買超9.87億元。

美股四大指數昨夜全數收跌，不過小道瓊期貨電子盤今日持續走揚，帶動台股開盤隨即站回五日均線，並一度回攻12,200點關卡，儘管盤中賣壓湧現指數一度翻黑，不權王台積電、鴻海、聯發科等權值股撐盤下，終場指數仍以12,181點作收，上漲23點，成交量1987億元。

今早小道瓊期貨電子盤持續走揚，亞洲主要股市表現漲跌互見，韓、港股開高震盪持穩，盤中走揚約0.6%，表現最為強勢，而日股、陸股則開高震盪翻黑，盤中表現較為弱勢。

自營商 三大法人 外資 台股

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