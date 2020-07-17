台積電撐盤、台股收漲23.82點 三大法人買超9.87億

最近股市熱度如同氣溫一般不停升高，飆漲的股票也愈來愈多，光是第2季漲幅達1倍以上的就有72檔。縱使飆股滿天飛，但這些飆股動輒不是拉上漲停，就是被摜壓至跌停，股價飛天遁地的極度瘋狂背後，恐怕有人為過度操控的風險，所以主管機關特別設立「注意」與「警示」的規範來降溫冷卻，就是希望避免投資人不理性追高而受傷。

2020-07-17 11:28