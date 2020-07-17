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台積電撐盤、台股收漲23.82點 三大法人買超9.87億
台股今（17）日開高震盪，權王台積電（2330）法說會報喜，股價表現強勢，成為多頭指標，加上鴻海及聯發科等權值股撐盤，指數最高曾拉升至12,266.93點，雖一度翻黑小跌，終場則以12,181.56點作收，上漲23.82點，成交量1,987.71億元；三大法人買超9.87億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.8億元，投信買超19.31億元，自營商賣超（合計）27.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.17億元，自營商（避險）賣超13.06億元。
台股今日以12,195.72點上漲開出，一度衝上12,200點關卡之上，台積電為多頭領軍指標，但是生技股則是重挫表現，指數一度翻黑下滑至12,144.62點，終場收 12,181.56點，漲幅0.2%，周線上漲107.88點，漲幅0.89%。
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