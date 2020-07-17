中芯掛上科創板 謝金河：對台灣半導體產業衝擊開始

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文表示，中國傾舉國之力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，中芯只花了45天就完成所有Ipo程序，這次集資招股以超額認購上限發行19.28億股，股價發行首日，中芯國際以95元人民幣開出，最低80元，收盤82.92元，較承銷價27.46元，一度大漲246%，收盤漲幅也有202%，單日成交金額479.67億人民幣，創下10年新紀錄，這可以看出中國股民對中芯的熱切期待。

他說，不過，同是中芯國際，在香港上市的中芯同一天在香港卻重挫超過25%，中芯從最高價44.8港元跌到27.5港元，中芯在短短兩個交易日大跌38.6%。同樣的中芯國際，在科創板和香港主板市場完全兩樣情，這也意味了中國半導體國家隊將回歸中國的資本市場。

謝金河說，中芯國際去年全年營收244.12億港元，本業虧損25.96億，淨利17.5億港元，可以看出中芯國際的獲利完全來自國家補貼。過去中國以國家補貼的策略扶持了面板，把南韓、台灣的面板產業打得落花流水，補貼LED、太陽能產業，幾乎顚覆整個產業秩序，最後整個產業都趴在地上。

謝金河表示，這次美中角力，所有焦點都在半導體，中國建立紅色芯片供應鏈，下手之重，一定勝過面板，太陽能及LED，這次中芯國際更是重中之重，中芯掛上科創板是這次紅色芯片國家隊的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。