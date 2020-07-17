合一連拉6根跌停 市值跌破千億
合一（4743）股價從歷史高價滑落，今（17）日開低走低，再重挫到跌停240元，已連拉6根跌停板，市值也由高點的1,681.56億元腰斬，盤中市值下滑至846.96億元，跌破千億元。
生技股為今年來的盤面上亮點，在生技、新冠肺炎疫情、新藥等題材推升下，股價直往上飆，合一今年來漲勢驚人，但在衝上歷史天價476.5元，股價出現回檔，連續跌停之下，市值大幅蒸發。
合一昨日盤中一度打開跌停，但終場仍是以跌停266.5元作收，市值跌破千億元，下滑至940.47億元，今日以255.5元開低後走低，再度落入跌停240元，市值更進一步降至846.96億元，統計從高點下滑以來，市值已近腰斬。
合一重挫之外，中天也是持續重挫，今日以跌停85.5元開出，連續5根跌停板，市值也由高點的678.35億元下滑至363.63億元，也是逼近腰斬。
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