快訊

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

合一連拉6根跌停 市值跌破千億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

合一（4743）股價從歷史高價滑落，今（17）日開低走低，再重挫到跌停240元，已連拉6根跌停板，市值也由高點的1,681.56億元腰斬，盤中市值下滑至846.96億元，跌破千億元。

生技股為今年來的盤面上亮點，在生技、新冠肺炎疫情、新藥等題材推升下，股價直往上飆，合一今年來漲勢驚人，但在衝上歷史天價476.5元，股價出現回檔，連續跌停之下，市值大幅蒸發。

合一昨日盤中一度打開跌停，但終場仍是以跌停266.5元作收，市值跌破千億元，下滑至940.47億元，今日以255.5元開低後走低，再度落入跌停240元，市值更進一步降至846.96億元，統計從高點下滑以來，市值已近腰斬。

合一重挫之外，中天也是持續重挫，今日以跌停85.5元開出，連續5根跌停板，市值也由高點的678.35億元下滑至363.63億元，也是逼近腰斬。

生技股 疫情

延伸閱讀

謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

生技股漲多休息 合一早盤再度跌停

生技股拉回、跌3% 合一跌破400元

康健概念股／晟德、中天 市場指標

相關新聞

台積電法說會盤後登場 早盤359元開低

台積電（2330）法說會將在收盤後登場，外資連二賣，合計賣超5,067張，台積電ADR周三收跌1.34%，以66.06美元作收，今（16）日股價以359元開低，下跌4元，跌破360元，股價開低後一度下探至357.5元。

法說會報喜 台積電361元開盤、市值9.36兆

台積電(2330)法說會報佳音，預估今年第3季營收可望再創新高，全年美元營收年增逾20%，也將刷新紀錄，台積電ADR周四...

台積法說報佳音 台股開盤站回五日均線反攻12,200點關

經濟數據與企業財報好壞互見，道瓊四大指數昨夜全數收跌，不過台股今日不受影響，指數開盤隨即站回五日均線，上漲38點以12,...

台積Q2犀利 一天賺13億

台積電昨（16）日公布第2季毛利率衝高至53%，營益率為42.2%，「雙率」均優於預期，單季稅後純益高達1,208.2億...

台積電供應鏈成員 買盤青睞

台股昨（16）日因高檔獲利賣壓出籠，連三日收黑，但部分買盤押寶台積電法說會可能釋出調高資本支出利多，提前進場卡位相關供應...

外資擴大調節 對台積電連三賣

法人表示，台積電昨（16）日法說會釋出正面訊息，預期5奈米將是今年主力營收動能，全年營運狀況應無虞，法人圈評比應不會有太...

釋利多 台積上修今年財測

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季獲利1,208.2億元，創單季新高，並釋出上調全年營收年增幅度至二成以上的好消...

軋空概念股 醞釀上攻

台股昨（16）日高檔震盪，指數失守12,200點關卡；法人表示，現階段市場游資充沛，邁入除權息旺季，旺宏（2337）、明...

公司治理100 納台泥、華碩

臺灣指數股份有限公司昨（16）日公布公司治理100指數成分股本年度定期審核結果，新納入台泥（1101）、華碩等27檔，指...

日盛證App 四步驟輕鬆投資

日盛證券搶攻年輕族群開戶有成，上半年新增2萬戶30~39歲客戶，為進一步擴大市場，昨（16）日宣布推出App投資的《完整...

外資賣超台股70億

台股昨（16）日因台積電與大立光壓回跌破5日線，盤面上靠鴻海支撐人氣。法人表示，台積電法說會內容讓市場喜出望外，就看能否...

就市論勢／電動自行車、PCB 帶勁

目前正值公布第2季季報，由於第2季受到新冠肺炎疫情干擾，加上台幣第2季大幅升值，不少廠商匯損情況不小，因此預期第2季季報整體來看普遍表現不佳，漲多的大盤將受季報洗禮…

熱門新聞

台積電Q2毛利率53% 每股盈餘4.66元

台積電法說報喜 四亮點一次看

軋空概念股 醞釀上攻

亞獅康-KY第2季淨值為負數 8月25日起終止櫃檯買賣

合一連吞第5根跌停 翻紅僅曇花一現

投信法人：台積電不只是護國神積 還會報明牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。