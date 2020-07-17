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釋利多 台積上修今年財測

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導
晶圓代工龍頭台積電昨舉行第三季法說會，營運展望樂觀，預期在5G、高效能運算與物聯網等強勁需求驅動下，季營收將季增百分之九點三，並上調今年營收成長預估，成長超過兩成，資本支出也調高到一六○億至一七○億美元。 本報資料照片
晶圓代工龍頭台積電昨舉行第三季法說會，營運展望樂觀，預期在5G、高效能運算與物聯網等強勁需求驅動下，季營收將季增百分之九點三，並上調今年營收成長預估，成長超過兩成，資本支出也調高到一六○億至一七○億美元。 本報資料照片

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季獲利1,208.2億元，創單季新高，並釋出上調全年營收年增幅度至二成以上的好消息，預估全年合併營收將由去年的1.07兆元增至1.3兆元以上，再創新高。

台積電前次法說會時，將今年營收成長幅度由原先預估的年增至少17%，小幅下修為成長14%至19%，昨天上調全年營收成長預估，主要受惠全球第五代行動通訊（5G）加速布建，以及高速運算（HPC）應用快速成長。

台積電昨天普通股在法說會前夕再逢賣壓，盤中下跌約3%，終場跌1.5%，收357.5元，外資擴大賣超至1.7萬餘張，連三賣。台積電ADR早盤跌約1.49%。

台積電董事長劉德音表示，這次上調營收年增幅度，已考量新冠肺炎疫情和美國對華為新出口禁令的影響。劉德音的說法，等於向外界說明華為事件並未影響台積電營運。不過，因疫情影響智慧手機買氣，台積電昨天下修今年全球手機出貨量預測，由原預估的衰退7%至9%，下修為衰退11%至13%。

考量全球5G相關應用對晶圓代工需求強勁，帶動全球半導體不含記憶體產值，由稍早預估的衰退1%至3%，微增至持平或小幅成長。晶圓代工產值則由原預估年增13%至15%，上調為年增17%至19%，台積電仍持續超越產業平均數，全年營收增幅逾二成。

台積電強調，將維持每季股息穩定發放的政策，換句話說，今年全年每股現金股利至少10元起跳。

台積電總裁魏哲家表示，台積電今年營收年增幅上修至逾二成，主因5G加速布建，和高速運算應用快速成長，這些都必須採用最先進製程的技術，而台積電7奈米和5奈米製程居全球領先地位，驅動公司營收持績成長。

法人分析，儘管華為事件導致台積電無法承接海思新訂單，但蘋果、超微、高通、聯發科、輝達、賽靈思等國際大廠相繼追加在台積電5奈米、7奈米投片量，完全填補海思產能缺口，兩大先進製程產能到明年上半年都滿載。

魏哲家強調，台積電會持續推出更具成本優勢的4奈米製程，預定2022年量產；3奈米將是另一個全新製程，不僅電晶體密度將比5奈米增加70%，功耗降低20%至30%，晶片效能更強，預估明年上半年試產、2022年量產，這二大製程將是未來推升台積電營收成長的主力。不過，今年5奈米營收占比將由原預估10%，下修至8%，7奈米營收占比將逾30%。

台積電 營收 奈米

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