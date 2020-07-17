聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電供應鏈成員 買盤青睞
台股昨（16）日因高檔獲利賣壓出籠，連三日收黑，但部分買盤押寶台積電法說會可能釋出調高資本支出利多，提前進場卡位相關供應鏈，整體族群走勢相當整齊，包括辛耘、弘塑、翔名等同步創波段新高。
台股漲到12,000點以上高檔區後，股王大立光法說會行情失靈，加上漲多股籌碼開始鬆動，包括合一等生技飆股，以及高價IC設計股接連拉回，指數陷入盤整，市場寄望權王台積電昨天法說會能為下半年景氣釋疑，激勵多頭重新發動攻勢。
台新投顧副總經理黃文清表示，台積電法說會釋出利多，不僅有利台積電走勢，相關設備、耗材股也有表現空間，有機會減輕大盤回測月線的壓力，除須觀察台積電ADR走勢，費城半導體指數也是觀察指標之一。
台積電大聯盟相關個股先前受惠於中國大陸去美化、台積電宣示帶供應鏈同赴美國設廠，以及政策希望打造台灣成為半導體先進製程中心等利多題材，獲得市場追捧，統計自7月來累計漲幅達12%至54%不等，是本波行情的領攻部隊之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言