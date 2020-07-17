台積電供應鏈成員 買盤青睞

台股昨（16）日因高檔獲利賣壓出籠，連三日收黑，但部分買盤押寶台積電法說會可能釋出調高資本支出利多，提前進場卡位相關供應鏈，整體族群走勢相當整齊，包括辛耘、弘塑、翔名等同步創波段新高。

台股漲到12,000點以上高檔區後，股王大立光法說會行情失靈，加上漲多股籌碼開始鬆動，包括合一等生技飆股，以及高價IC設計股接連拉回，指數陷入盤整，市場寄望權王台積電昨天法說會能為下半年景氣釋疑，激勵多頭重新發動攻勢。

台新投顧副總經理黃文清表示，台積電法說會釋出利多，不僅有利台積電走勢，相關設備、耗材股也有表現空間，有機會減輕大盤回測月線的壓力，除須觀察台積電ADR走勢，費城半導體指數也是觀察指標之一。

台積電大聯盟相關個股先前受惠於中國大陸去美化、台積電宣示帶供應鏈同赴美國設廠，以及政策希望打造台灣成為半導體先進製程中心等利多題材，獲得市場追捧，統計自7月來累計漲幅達12%至54%不等，是本波行情的領攻部隊之一。