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外資擴大調節 對台積電連三賣
法人表示，台積電昨（16）日法說會釋出正面訊息，預期5奈米將是今年主力營收動能，全年營運狀況應無虞，法人圈評比應不會有太大變動，惟須持續留意華為事件後續發展、在美設廠成本效益等議題；股價表現上，則宜留心外資資金近期於各市場的進出的影響。
外資昨天對台積電連三賣，並加重賣超至1.7萬張、共62億元，台積電股價盤中因此摜壓下跌9.5元至353.5元，也造成加權指數同步下跌95點至12,107點。
前外資資深半導體分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電釋出第3季營收展望正面訊息，同時上調全年資本支出，都可歸於5奈米表現佳；下半年在5奈米量產下，整體營運狀況仍佳。
不過，陳慧明指出，就中長期來看，美國商務部對華為的新管制措施將於9月生效，是否使進一步影響台積電則仍待觀察，此外，台積電在美生產的成本效益如何，也是部分市場分析師多有疑慮的部分。
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