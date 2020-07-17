台積Q2犀利 一天賺13億

台積電昨（16）日公布第2季毛利率衝高至53%，營益率為42.2%，「雙率」均優於預期，單季稅後純益高達1,208.2億元，等於一天賺逾13.4億元，每股純益4.66元。其中，毛利率、稅後純益、每股純益均為歷來單季最佳，預期本季營收以美元計價將季增7.9%至10.8%。

在全球經濟受新冠肺炎重創之際，台積電表現格外亮眼。以此換算，台積電每小時可賺逾5,500萬元，超強的獲利表現，令人驚艷。上半年稅後純益2,378.09 億元，為歷年同期最佳，年增85.6%，每股純益9.17元。

台積電第2季毛利率53%，季增1.2個百分點，年增10個百分點，優於財測預期的50%至52%；營益率42.2%，季增0.8個百分點，年增10.5個百分點，也優於財測預期的39%至41%；稅後純益1,208.2億元，季增3.3%，年增81%，每股純益4.66元。上半年毛利率52.4%，年增10.2個百分點；營益率41.8%，年增11.2 個百分點。

台積電財務長兼發言人黃仁昭表示，第2季毛利率優於預期，主因庫存大幅降低，沒有金融評價損失等負面因素，加上第五代行動通訊（5G）基礎建設持續布建，及高效能運算（HPC）相關產品的推出，抵銷其他平台需求較弱的現象，讓第2季產能利用率持續維持高檔。

台積電持續看好本季營運，預估以1美元兌換新台幣29.5元的匯率基礎計算，本季合併營收約112億美元到115億美元，季增7.9%至10.8%，換算為新台幣3,304億元到3,392.5億元，季增 6%到9%。

由於5奈米本季放量，拉低毛利率2至3個百分點，因此毛利率將降為50%到52%；營業利益率估落在39%到41%。

黃仁昭指出，本季營收持續成長，預期公司營收將受惠於由5G手機、高效運算和物聯網相關應用所驅動，對台積電領先業界的5奈米及7奈米製程需求強勁。至於四大技術平台，除車用晶片會下滑外，包括行動裝置、高速運算和物聯網都有不錯成長，其中以高速運算成長最強。

台積電統計，7奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額拉升至36%；16奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的18%。整體先進製程（包含16奈米及更先進製程）營收達到全季晶圓銷售金額的54%。