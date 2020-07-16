投信法人：台積電不只是護國神積 還會報明牌

「台積電（2330）不只是護國神積，還會報明牌！」一位資深台股基金經理人一語道破台股現階段投資布局方向。台積電今（16）日舉行法人說明會，法人不僅看台積電本身表現，還要從中淘金，尤其台積電宣布調高資本支出，更讓台積電法說會儼然成為法人第3季選股選秀會，投信法人搶先點名設備、高階製程、檢測、封測等四大族群。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電法說會釋放利多訊息，上調全年資本支出，相關概念股仍有高點可期。

「就像外國人去鼎泰豐吃飯，會不吃小籠湯包嗎？」近期績效排名科技基金前三名的群益創新科技基金經理人朱翡勵認為，外資上半年大賣台股五千多億元，依歷史經驗至少可回流四、五成，代表還有二千億資金將回流台股，而台積電在晶圓代工已居全球領先地位，就像是台股的招牌，吸引外資大買不令人意外。

台新投顧表示，台積電第3季財測預估營收區間為3,304至3,393億元(假設匯率29.5元)，中值3,348億元，季增7.7%，年增14.3% ，優於市場預估的3,138億元，主要因為公司觀察到HPC及5G手機對5nm與7nm的需求提升。毛利率預估區間為50%至52%，中值51.0%，預估將較第2季低1個百分點，主因5nm量產稀釋毛利及匯兌不利因素影響。營利率預估區間39%至41%，中值40.0%，優於市場預估36.8%。

台積電預估2020年營收成長20%以上，較4月法說會預估的15-20%(mid- to high-teens)提升，動能主要來自台積電觀察客戶對5G手機與HPC需求強勁，台積電表示，雖然預估2020年手機整體出貨量將衰退10-15%(low-teens)，但2020年5G手機滲透率將由約15%(mid-teens)提升至接近2成(high-teens)。

台新投顧認為，在5G與HPC趨勢下，客戶對先進製程需求強勁，台積電優異的先進製程與良率將使其表現優於同業，維持台積電買進投資建議。

令市場眼睛一亮的還有台積電2020年資本支出預估金額提升至160～170億美元，較4月法說會公告150～160億美元增加，主要是5奈米製程需求暢旺，長期則為持續強勁的5G與HPC需求做準備。

台積電6月營收超過1,200億元，再度繳出漂亮期中考成績單，連帶世界、創意、帆宣、京鼎、日揚、弘塑等子公司、供應鏈、資本支出概念股也吸引法人悄悄布局。

法人解釋，當台積電5奈米訂單排隊、發展3奈米、赴美設廠，與其有關的設備、檢測、封裝、探針等廠商均將受惠。