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公司治理100指數成分股 新納入台泥等27檔

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台灣指數股份有限公司今（16）日公布公司治理100指數成分股本年度定期審核結果，新納入台泥（1101）、華碩等27檔股票，指數調整將自明（17）日正式生效。

根據台灣指數股份有限公司資料，新納入公司治理100指數成分股的傳產股包括台泥、聯華、亞聚、聚陽、中化生、承業醫、豐祥-KY、鈺齊-KY、康那香等9檔。

電子股則有華碩、敦陽科、神基、奇鋐、全台、神達、致伸、東科-KY、瑞儀、啟碁、樺漢等11檔個股。

至於金融股包括台中銀、華票、安泰銀、中再保、統一證、三商壽、群益證等7檔。

公司治理100指數於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、以及每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名等三項財務指標等過程。

台灣證券交易所表示，公司治理100指數是以上市公司(含國內上市公司及外國企業第一上市公司，不含TDR)，先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票。

再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將各別排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。

上市公司 華碩

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