外資賣超台積電17,400張 連三賣

台積電(2330)今(16)日召開法說會，雖有多家外資上調目標價，最高上看500元，但外資卻是連續3天賣超台積電，統計今日賣超力道加重，單日賣超17,400張，合計3天來賣超台積電22,467張。

台積電今日股價收在357.5元，下跌5.5元，跌幅1.51%，在下午的法說會登場前，股價連跌兩天，不過，法說會則是如市場預期的釋出正面消息，且第2季獲利也刷新歷史新高紀錄。

台積電第2季合併營收3,107億元，稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元，稅後純益及每股盈餘都創下歷史新高，累計上半年每股盈餘9.17元。

台積電預估第3季合併營收介於112~115億美元間，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%間；營業利益率預計介於39~41%間；預估全年資本支出160~170億美元間。