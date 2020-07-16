亞獅康-KY第2季淨值為負數 8月25日起終止櫃檯買賣
亞獅康-KY(6497)公告申報的109年第2季財務報告淨值為負數，每股淨值為-1.36元，櫃買中心今（16）日公告自8月25日起終止櫃檯買賣。
亞獅康-KY公告第2季財務概況，流動資產為4.15億元、流動負債為1.28億元，負債總計為6.75億元；上半年稅後虧損2.09億元，每股稅後虧損1.11元，雖然虧損較去年年縮小，然而每股淨值成為負責，根據規定必須要下市。
櫃買中心根據有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣規定，公告亞獅康-KY自109年8月25日起終止櫃檯買賣。
市場認為，亞獅康-KY早就是櫃買中心很關注的公司，所以才會提前就公布上半年財報。該公司日前也已經公告表示，亞獅康-KY(6497)終止櫃檯買賣一事，並不影響美國存託憑證(American Depositary Shares, or ADS)持續於美國那斯達克市場上市及交易。
公告內容也指出，董事會確認亞獅康-KY經證券主管機關終止櫃檯買賣，為維護及協助股東實現價值，董事會授權本管理階層制訂股份全面轉換計畫，透過該轉換計畫賦予股東有權依序於未來6至12個月內將其所持股份轉換為於那斯達克掛牌之美國存託憑證，該全面轉換計畫將於董事會最終決議後公布相關細節。
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