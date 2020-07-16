台股震盪走跌失守五日均線 三大法人賣超79.04億元

台股今（16）日開低震盪走低，終場下跌45點，收在12,157點。統計三大法人賣超79.04億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.61億元，為7月以來最多，外資自營商買超0.009億元，投信買超14.79億元，自營商（自行買賣）賣超13.54億元，自營商（避險）賣超8.67億元，合計三大法人賣超79.04億元。

美股連四紅，不過小道瓊期貨電子盤今早震盪走跌，影響台股開盤小跌，權值股漲跌互見，其中台積電今日盤後舉行法說會，市場觀望，股價拉回逾1%，壓抑盤勢表現，使得大盤一度回測12,100點支撐，所幸部分低接買盤進場，帶動跌幅收窄，不過終場仍失守五日均線，以12,157點下跌45點作收，成交量則縮小至1975億元。

不過小道瓊期貨電子盤今早開低震盪走跌，影響亞洲主要股市今日表現較為疲弱，其中陸股開低震盪走低，盤中走跌逾1.7%，回測3300關卡，表現最為疲弱，港股開高震盪走跌逾1.2%，日、韓股盤中也有逾0.8%的跌幅，台股則開低震盪，盤中跌勢較為輕微。