台積電下跌、台股收跌45.11點 三大法人賣超79.04億
台股今(16)日開低震盪，權王台積電(2330)走跌，拖累指數一度下探至12,107.04點，回測12,100點支撐，終場則以12,157.74點作收，下跌45.11點，成交量1,975.82億元；三大法人賣超79.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.61億元，投信買超14.79億元，自營商賣超（合計）22.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.54億元，自營商（避險）賣超8.67億元。
台股今日以12,173.04點開低，台積電法說會前股價走跌，收在357.5元，但盤中一度下滑至353.5元，下跌9.5元，加重大盤跌勢，一度回測12,100點支撐，聯發科、大立光也收黑，鴻海收在87.6元，上漲1.15元，大盤指數終場收在12,157.74點，跌幅0.37%，失守5日線。
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