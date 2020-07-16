台積電下跌、台股收跌45.11點 三大法人賣超79.04億

這一陣子，我經常提醒大家，台股邁入下半年也就是打完上半場賽事，現在像打球般進入下半場，從加權指數、櫃買指數、摩台指來看，大致可看出個方向，一是外資回來了，外資加碼台積電、鴻海等權值股，使得七月月線出現摩台指上漲七．一一％，大於櫃買指數六．二四％的現象，而加權指數也上漲逾六％。

2020-07-16 14:12