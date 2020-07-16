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觀望台積電法說 台股下跌45點收12,157
美股連四紅，不過小道瓊期貨電子盤今早震盪走跌，影響台股開盤小跌，權值股漲跌互見，其中台積電今（16）日盤後舉行法說會，市場觀望，股價拉回逾1%，壓抑盤勢表現，使得大盤一度回測12,100點支撐，所幸部分低接買盤進場，帶動跌幅收窄，不過終場仍失守五日均線，以12,157.74點下跌45.11點作收，成交量則縮小至1,975億元。
昨日美股震盪走高，受惠Moderna疫苗好消息、高盛財報優於預期，加上彭博報導川普無意升高與中國緊張關係等利多下，帶動主要指數普遍上揚，道瓊指數保持連四日上漲態勢，終場四大指數漲多跌少。
不過小道瓊期貨電子盤今早開低震盪走跌，影響亞洲主要股市今日表現較為疲弱，其中陸股開低震盪走低，盤中走跌逾1.7%，回測3,300關卡，表現最為疲弱，港股開高震盪走跌逾1.2%，日、韓股盤中也有逾0.8%的跌幅，台股則開低震盪，盤中跌勢較為輕微。
而觀察今日台灣50成分股表現漲跌互見，權王台積電今日盤後舉行法說，市場較為觀望，股價終止創高並拉回逾1.5%，壓抑大盤表現，聯發科走跌逾1.6%，大立光也開高翻黑走跌近0.4%，其餘如鴻海走揚逾1%，聯電走揚逾3.7％，豐泰、遠東新走揚逾2%等。
法人認為，台股短期震盪整理機會較高，市場開始檢驗上市櫃公司的基本面，不過隨著電子族群下半年進入旺季，指數整理過後仍有上攻機會，資金並將會轉入下半年營收、獲利成長的公司。
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