亞系外資喊買穩懋 目標價調高至400元

穩懋（3105）上周曾寫下334.5元高價，亞系外資看好將受惠於5G智慧手機放量、PA放大器可望打入明年iPhone新機、及飛時測距(ToF)採用率提升，大幅調高評等及目標價，由原先賣出上調至買進，目標價更是由188元倍增調高到400元。

亞系外資表示，華為對穩懋的營收貢獻約20%，近期股價已大致反映華為的相關影響；在5G智慧手機滲透率提高，明年下半年新iPhone的功率放大器市占可望提高，加上飛時測距應用採用率提升，預估穩懋在iPhone相關營收將達20~25億元，約占營收比重10%。

亞系外資調高穩懋今年、2021年、2022年每股盈餘預估到12.71元、15.53元、19.37元，調幅5%、24%、43%，評等調高至買進，目標價大幅調高到400元；穩懋今（16）日以319元開高，一度拉升至321元，盤中漲幅1.12%。