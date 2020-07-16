受惠Mini-LED趨勢 日系外資調升GIS投資評等目標價140

日系外資今日出具最新報告，看好觸控模組廠GIS-KY（6456）受惠於明後年iPad Pro及MacBook Pro將升級Mini LED螢幕趨勢，帶動平均售價及獲利率看漲，將其投資評等由中立調為買進，目標價140元。

日系外資指出，蘋果計畫在接下來的兩年讓iPad Pro（12.9英寸，11英寸）和Macbook Pro（16英寸，14英寸）系列使用mini-LED LCD，如果順利完成，每年可能會產生高達1,000萬台的銷售潛力，高於之前預估的每年5-6百萬台。

日系外資看好，GIS在iPad和iPad上使用MegaSite的商業模式，和用於Macbooks的LCM，使該公司有機會擴展到微型LED背光燈實現垂直整合。今年底首款mini-LED iPad Pro 12.9的mini-LED背光約佔50％，GIS除了現有的MegaSite業務之外，還可以增加其附加值，而如果後續GIS可以獲得更多的mini-LED背光訂單，利潤還會高於預測。

由於mini LED升級，使12.9英寸iPad Pro的MegaSite ASP有所增加;此外，GIS與京東方合作開發6.1英寸iPhone OLED觸摸模塊，將從2021年終開始貢獻。

日系外資提高GIS今年獲利預估，今年EPS將從衰退16.8%，提升至衰退12.2%，EPS預估為8.76元，而明年EPS將增長24%，估為9.99元;評價方面，將投資評級從中立上調為買進，本益比從10倍提高到14倍，目標價上調至140元。